Что произошло за день: воскресенье, 25 сентября

Новое предложение главы СПЧ по поводу проведения мобилизации, изменения в ЦСКА и переназначение в Эрмитаже

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ. Валерий Фадеев отметил, что по Конституции защита Отечества является долгом и обязанностью всех граждан России.

- Прошедшие военную кафедру получат отсрочку от мобилизации при поступлении в магистратуру. Между тем Вячеслав Володин пообещал реакцию Думы на все обращения в связи с нарушениями в ходе мобилизации. Татьяна Москалькова призвала омбудсменов регионов оперативно реагировать на обращения мобилизуемых.

- ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию. Нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company поставит первую партию в конце 2022 года.

- Бывший нардеп Украины Журавко погиб в результате ракетного удара по гостинице в Херсоне.

- Доля ВЭБа в ПФК ЦСКА перешла компании "Баланс Эссет Менеджемент". Спортивное направление деятельности при этом остается под контролем президента клуба Евгения Гинера.

- Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа еще на три года. Он занимает этот пост с 1992 года.