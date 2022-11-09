Закон о привилегиях Назарбаева и его близких утратит силу до конца 2022 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане закон "О первом президенте - Елбасы" о заслугах Нурсултана Назарбаева и о привилегиях для него и его семье утратит силу до конца 2022 года, сообщил "Интерфаксу" депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

Он напомнил, что после принятия новой Конституции в июне из текста Основного закона были исключены все упоминания о первом президенте страны. После этого депутаты начали работу над приведением законодательства в соответствие с измененной Конституцией.

"До конца года закон "О первом президенте - Елбасы" утратит свою силу путем голосования на пленарном заседании мажилиса парламента страны", - сказал Саиров.

Из Конституции были исключены упоминания о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (Лидер нации - ИФ) и о неизменности его статуса. Также было исключено положение о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом и положение о его праве избираться президентом более двух раз подряд.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет. В марте 2019 года он ушел с поста президента, но сохранил тогда еще прописанный в Конституции статус "Елбасы" (лидера нации), председателя Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана (АНК), а также лидера правящей партии. В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя АНК президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Пост лидера правящей партии он оставил в ноябре 2021 года, а пожизненную должность председателя Совбеза - в январе 2022 года на фоне беспорядков в стране.

После беспорядков высокие должности оставили и родственники Назарбаева. В июне 2022 года Назарбаев голосовал на референдуме об изменении Конституции. Предложенные поправки поддержали 77,18% избирателей, явка составила 68,05%.