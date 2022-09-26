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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

В Запорожской области выборы проведут через год после присоединения к России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Запорожской области постоянные органы власти будут сформированы через выборы, которые проведут через год после решения о вхождении региона в состав России по итогам проходящего референдума, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

"Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов", - добавил он на встрече с иностранными наблюдателями.

Он уточнил, что на выборах должны быть определены как исполнительные органы власти, так и законодательные.

Балицкий также выразил уверенность, что руководство России поддержит выбор жителей региона и признает Запорожскую область субъектом Федерации. После этого будет объявлен переходный период адаптации к российской нормативной базе. По оценке главы ВГА, он будет сложным, в первую очередь из-за необходимости переоформить все документы и реестры.

Как сообщалось, за первый день на референдуме в Запорожской области проголосовали 20,52% избирателей, к концу третьего дня явка достигла 51,55%. Результаты референдума могут быть объявлены уже в среду, 28 сентября.

Запорожская область Евгений Балицкий Украина
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