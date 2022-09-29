Что случилось этой ночью: четверг, 29 сентября

Новые данные о восьмом пакете антироссийских санкций ЕС, поджог военкомата в Новосибирске, последствия урагана "Иэн" во Флориде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Еврокомиссия предложила запретить импорт сталелитейной продукции из России. Также в рамках восьмого пакета санкций против РФ, как сообщает Politico, предлагается ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.

- В Новосибирске пытались поджечь военкомат. Неизвестный ранним утром бросил в окна бутылки с зажигательной смесью. Пожар быстро потушили, подозреваемый задержан.

- Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь в расследовании инцидентов на "Северных потоках". Между тем в британском Минобороны предположили, что газопроводы повредили с помощью дистанционного взрывного устройства, и отвергли версию о том, что взрывчатку могла установить российская подводная лодка.

- Ураган "Иэн" обрушился на Флориду. После обрушения и по мере продвижения в глубь континента шторм ослаб с четвертой до второй категории. "Иэн" оставил без электричества почти 2 млн человек во Флориде.