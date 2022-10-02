Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 октября

Десятки погибших в давке на стадионе в Индонезии, расширение Австралией санкций против РФ, блокировка SoundCloud в России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Индонезии 127 человек погибли из-за беспорядков на стадионе после футбольного матча, еще около 200 пострадали. После матча фанаты обеих команд выбежали на поле, между ними завязалась драка. Полиция применила слезоточивый газ, на стадионе начались паника и давка.

- Австралия анонсировала расширение санкционного списка против РФ. В воскресенье Канберра введет целевые финансовые санкции и запрет на въезд в отношении 28 россиян, связанных с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

- Число жертв урагана "Иэн" в США выросло до 77 человек. Большинство погибших - во Флориде. Пропавшими без вести числятся более десяти тысяч человек. По мнению властей, большинство из них живы, но не могут выйти на связь.

- Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к музыкальной платформе SoundCloud. Основанием для блокировки стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

- Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главное условие - доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%.

- Мораторий на банкротства и взыскания в РФ завершился. Со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников. Мораторий объявлялся правительством на полгода с 1 апреля.