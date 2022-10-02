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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Австралия расширила санкционный список в отношении РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Австралия в воскресенье ввела целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении министра отмечается, что эти меры представляют собой "усиление решительного протеста Австралии" и что Канберра намерена "координировать" действия в этом направлении "со своим партнерами".

В заявлении, опубликованном на сайте австралийского МИД, список попавших под санкции россиян не приводится.

Австралия Россия Украина ДНР ЛНР
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