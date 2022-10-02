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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе
Фото: Visionhaus via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В результате беспорядков на стадионе в индонезийском городе Маланге не менее 127 человек погибли, около 200 получили ранения, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По ее данным, среди погибших - два сотрудника полиции.

Беспорядки начались после поражения одной из команд в футбольном матче. Фанаты обеих команд выбежали на поле, между ними завязалась драка. Полиция применила слезоточивый газ. В результате на стадионе начались паника и давка.

Глава управления здравоохранения Маланга заявил, что причинами гибели стали "хаос, большое скопление людей и удушье". По его словам, "погибли более 120 человек", число пострадавших еще уточняется, все они направлены в городские больницы.

Индонезия Маланга
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