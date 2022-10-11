Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила за продолжение диалога с руководством России и сказала радиостанции France Inter, что не оставлять такого канала для связи было бы безответственным.

"Важно поддерживать диалог с президентом России. Изоляция стала бы худшим вариантом политики", - сказала глава МИД.

По ее словам, такой диалог показывает свою эффективность. В качестве примера она привела поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.

Комментируя недавнее заявление президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал "ядерным Армагеддоном", Колонна указала, что "по таким серьезным вопросам нужно говорить сдержанно и осторожно".

Хроника 24 февраля – 11 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Франция МИД Катрин Колонна ЗАЭС МАГАТЭ США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 октября

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ
Военная операция на Украине

Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО

Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности
Военная операция на Украине

В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });