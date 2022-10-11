Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила за продолжение диалога с руководством России и сказала радиостанции France Inter, что не оставлять такого канала для связи было бы безответственным.

"Важно поддерживать диалог с президентом России. Изоляция стала бы худшим вариантом политики", - сказала глава МИД.

По ее словам, такой диалог показывает свою эффективность. В качестве примера она привела поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.

Комментируя недавнее заявление президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал "ядерным Армагеддоном", Колонна указала, что "по таким серьезным вопросам нужно говорить сдержанно и осторожно".