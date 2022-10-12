Байден заявил, что пока не видит необходимости встречаться с Путиным

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что пока не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом Байден отметил, что может рассмотреть возможность разговора с Путиным в зависимости от предложенной темы.

"Но, например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что я хочу поговорить об освобождении Грайнер, я бы встретился с ним", - заявил президент США.

В тоже время Байден уточнил, что не готов обсуждать присутствие России на Украине, а также "сохранение какой-либо части Украины".

27 июля телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Байден также высказал мнение, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта.

В интервью телеканалу CNN он сказал, что так "не думает". По его словам, "это может привести к просто ужасному исходу", поскольку "могут быть допущены просчеты, и кто знает, что произойдет".

Байден отметил, что все возможные варианты развития событий обсуждались, но он "не собирается вдаваться в подробности", поскольку "было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать".

В пятницу минувшей недели представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят причин для эскалации напряженности в ядерной сфере.

США не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие, добавила она.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что в настоящее время мир впервые после Карибского кризиса столкнулся с угрозой мировой ядерной войны.

"Впервые после кубинского ракетного кризиса мы столкнулись с угрозой применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, по которому идет", - цитировали американские СМИ слова президента, сказанные о России на мероприятии Демократической партии.

Байден, говоря о риске применения ядерного оружия в мире, назвал это "ядерным Армагеддоном".

Президент США также рассказал CNN, что примет решение о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах в 2024 году после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс США.

Байден выразил уверенность, что в случае своего участия в выборах сможет снова победить бывшего американского лидера Дональда Трампа.

"Я верю, что смогу снова победить Трампа", - отметил он.

Байден неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году, однако "твердого решения" еще не принял.

По мнению американского лидера, у него достаточно энергии и остроты ума для выполнения работы президента.

При этом, как показывают данные опросов общественного мнения, многие избиратели скептически относятся к поддержке как Байдена, так и Трампа в 2024 году. К тому времени первому из них исполнится 81 год, а второму - 78 лет.

Так, опрос CAPS / Harris, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 67% процентов избирателей заявили, что Байдену не следует баллотироваться на следующий срок, в то время как 57% выступили против выдвижения кандидатуры Трампа.