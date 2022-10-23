Двое медработников погибли при стрельбе в больнице в Техасе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в субботу в больнице в американском городе Даллас (штат Техас), погибли двое сотрудников медицинского учреждения, сообщает NBC News со ссылкой на представителей больницы.

Как отмечается, нападавший был ранен прибывшими полицейскими и госпитализирован в другое медучреждение.

Стрелком оказался 30-летний Нестор Эрнандес. По данным полиции Далласа, он был условно-досрочно освобожден из тюрьмы, куда попал за ограбление, и на момент стрельбы продолжал носить электронный браслет на ноге.

Телеканал указывает, что причины нападения остаются невыясненными, как и то, знал ли стрелок своих жертв. Кем именно работали в больнице погибшие не уточняется.