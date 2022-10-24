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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

"Ведомости" сообщили о возможной встрече Алиева, Пашиняна и Путина в конце октября

"Ведомости" сообщили о возможной встрече Алиева, Пашиняна и Путина в конце октября
Архивное фото
Фото: Azerbaijani Presidency/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в конце октября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В качестве основных мест для проведения переговоров рассматриваются Москва и Сочи.

"Скорее всего, выбор падет на Сочи", - подчеркнул источник.

Другой источник издания отметил, что уже началась проработка данной встречи.

По его словам, работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана.

Ранее Пашинян сообщил о предложении Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы в Брюсселе 31 октября.

Комиссии возглавляют вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев.

Армения Азербайджан Россия Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян
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