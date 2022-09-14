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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Тысячи протестующих в центре Еревана собрались с требованием об отставке Пашиняна

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрались у зданий парламента и правительства Армении, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Как передал корреспондент "Интерфакса", собравшиеся заявляют, что Пашинян "согласился со всеми требованиями Азербайджана".

Собравшиеся выражают недоумение, почему на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении не введено военное положение и не проводится мобилизация. Участники митинга требуют отставки Пашиняна.

Обстановка у зданий госведомств напряженная, прилегающие улицы перекрыты полиций, здания оцеплены.

Ранее Пашинян опроверг появившиеся в армянских СМИ сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, призвал не поддаваться манипуляциям.

"Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Какого-либо документа (с Азербайджаном - ИФ) не подписано и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны", - написал Пашинян в своей соцсети.

В армянских СМИ появились сообщения о том, что Пашинян подписал с Азербайджаном соглашение о мире.

В среду, выступая в парламенте, Пашинян заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода вооруженных сил этой республики с армянской территории. По его словам, Армения не признает азербайджанскими территории Армении, куда вторглись ВС Азербайджана.

"Если они выйдут и будут стоять на границах СССР, то мы признаем. Нет - тогда не признаем. И не имеет значение ни военный баланс, ни союзники, ни чей союзник более силен. Это наша политическая позиция, которая не изменится", - отметил Пашинян.

Он заявил, что взял на себя ответственность "пойти на принятие тяжелых решений во имя мира".

Члены Совета Безопасности ООН на заседании в среду единогласно высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Россия настаивает на том, чтобы в документе, который СБ ООН готовит для прессы, непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года, которые "являются основой нормализации отношений двух стран, содержат призывы и обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны в рамках соглашений должны предпринять".

В последние дни Баку и Ереван сообщают об обстрелах своих позиций и обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В МИД Армении считают, что Баку силой пытается создать экстерриториальный коридор через территорию Армении в Нахичевань и дальше в Турцию и отказывается от переговоров о карабахском урегулировании, заявляя, что вопрос армян Карабаха является внутренней проблемой Азербайджана.

Минобороны России вечером 14 сентября, как и прошлым вечером, заявило, что за минувшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе никаких нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Армения Ереван Никол Пашинян
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