Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с Эрдоганом приостановку зерновой сделки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует переговорить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с решением Москвы приостановить участие в "зерновой сделке".

"Пока нет таких планов", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин проинформировать Эрдогана о выходе Москвы из "зерновой сделки", заключенной при участии Турции.

Ранее в субботу МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

О приостановке участия Москвы в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины сообщали и российские военные.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сообщили в Минобороны.

В субботу на рассвете беспилотники, в том числе летательные и морские, атаковали акваторию Севастопольской бухты, они не нанесли серьезного ущерба инфраструктуре. Все беспилотники были уничтожены средствами Черноморского флота.

В российском военном ведомстве сообщили, что "подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов".

Подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного состоялось в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины.

По данным совместного координационного центра по реализации этой сделки, к 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, превысил 9,2 млн тонн.