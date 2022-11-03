Очередное заседание московского формата по Афганистану пройдет в середине ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Очередное заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, сообщил в своей статье, опубликованной в четверг в "Независимой газете", спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Делаем упор на практическое развитие двусторонних связей без привязки к официальному признанию нового афганского правительства. Приоритет отдаем торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству. (...) Намерены сосредоточиться на работе в рамках Московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - отметил Кабулов.

Он сообщил, что в рамках московского формата было внесено "предложение о более камерном взаимодействии с участием России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана".

"Действует также формат сотрудничества стран-соседей Афганистана с участием России, некоторые партнеры предлагают подумать над запуском консультаций спецпредставителей в формате Россия - Центральная Азия, что, безусловно, заслуживает поддержки", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.