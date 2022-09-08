В Белоруссии признали экстремистским Объединенный переходный кабинет Тихановской

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности Белоруссии признал экстремистским формированием Объединенный переходный кабинет, сформированный белорусской оппозицией в августе текущего года.

Информация о включении структуры появилась в Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Этот список публикуется на сайте министерства внутренних дел республики. Как отмечается, основанием для включения стало решение КГБ от 30 августа. Причиной называется то, что "группа граждан, являющихся руководителями, создателями и участниками инициативы "Объединенный Переходный Кабинет", осуществляет экстремистскую деятельность".

В окружении экс-кандидата на выборах президента Белоруссии от оппозиционных сил Светланы Тихановской сообщали, что Объединенный переходный кабинет "будет представлять собой альтернативный орган власти, с которым будут иметь дело политики демократического мира". Помимо Тихановской в инициативу вошли Павел Латушко, Валерий Ковалевский, Александр Азаров и Валерий Сахащик.