Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

В Белоруссии признали экстремистским Объединенный переходный кабинет Тихановской

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности Белоруссии признал экстремистским формированием Объединенный переходный кабинет, сформированный белорусской оппозицией в августе текущего года.

Информация о включении структуры появилась в Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Этот список публикуется на сайте министерства внутренних дел республики. Как отмечается, основанием для включения стало решение КГБ от 30 августа. Причиной называется то, что "группа граждан, являющихся руководителями, создателями и участниками инициативы "Объединенный Переходный Кабинет", осуществляет экстремистскую деятельность".

В окружении экс-кандидата на выборах президента Белоруссии от оппозиционных сил Светланы Тихановской сообщали, что Объединенный переходный кабинет "будет представлять собой альтернативный орган власти, с которым будут иметь дело политики демократического мира". Помимо Тихановской в инициативу вошли Павел Латушко, Валерий Ковалевский, Александр Азаров и Валерий Сахащик.

Белоруссия Светлана Тихановская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января

Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов

Что случилось этой ночью: четверг, 8 сентября

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз иностранного вмешательства в выборы

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз иностранного вмешательства в выборы

Арестован подозреваемый в массовом убийстве в Канаде

Военная операция на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам иностранного вооружения Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам иностранного вооружения Украине
Военная операция на Украине

В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"

Военная операция на Украине

Эксперты ООН в ближайшие дни отправятся в Еленовку для расследования обстрела СИЗО

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Постпреды стран ЕС согласовали предложение ЕК о приостановке визового соглашения с РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });