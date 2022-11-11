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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В Китае суточный прирост COVID-19 превысил 10 тысяч

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Китае за сутки выявили 10729 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает АР. Почти все они получили положительные результаты тестов, но симптомов у них не выявлено. В четверг власти сообщали о приросте примерно в 9005 случаев заражения.

На Пекин на утро пятницы пришлось 118 заразившихся. Жители города с населением 21 млн человек сдают тесты почти каждый день. В столице в связи с ростом заболеваемости закрылись все городские парки, многие школы перешли на дистанционное обучение, больницы сократили прием пациентов, ряд магазинов и ресторанов закрылись, а их сотрудники ушли на карантин.

В соцсетях появляются видеозаписи протестующих горожан и отдельных стычек с полицейскими и медиками.

За пределами Пекина в общей сложности под ограничениями находится более 5 млн человек, в том числе частичные локдауны были введены в промышленном городе Гуанчжоу и в городе Чунцин более 32 млн человек.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Пекин Чунцин Гуанчжоу
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