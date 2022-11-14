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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Генсек ООН отмежевался от предполагаемых переговоров России и США в Анкаре

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ООН не участвует в переговорах, которые по данным СМИ, проводят в Анкаре США и Россия, заявил генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в преддверии саммита G20.

"ООН не участвует в этом процессе. Я думаю, это очень положительная вещь, что США и Россия ведут переговоры, потому что это очень подходящее развитие событий", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию о предполагаемых переговорах в связи с Украиной.

Он также заявил, что в ходе саммита G20 продолжит переговоры по "зерновой сделке". По словам Гутерриша, удалось добиться значительных успехов в отмене препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию СМИ о переговорах в Турции.

ООН Антониу Гуттериш США Анкара Турция Дмитрий Песков
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