Министры обороны ЕС обсудят подготовку украинских военных и оборонные возможности союза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заседание Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны во вторник в Брюсселе будет состоять из трех основных разделов: текущие дела, оборонные возможности Евросоюза и рабочий обед с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил журналистам европейский чиновник.

Среди аспектов по разделу текущих дел высокопоставленный источник выделил запуск миссии ЕС по подготовке украинских военных и обсуждение министрами готовности сил быстрого развертывания Евросоюза.

Знакомя представителей СМИ на условии анонимности с повесткой совета, функционер ЕС объяснил, что официальное решение по миссии для вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine - принимается главами МИД стран ЕС, однако "обсуждение существа вопроса состоится главным образом между министрами обороны на заседании во вторник".

"Впервые такая миссия будет полностью организована на территории Европейского союза", - добавил он.

Чиновник отметил, что это не противоречит законодательству союза, потому что солдаты, прошедшие обучение, вернутся на Украину. Источник напомнил, что главная задача миссии - подготовка около 15 тыс. украинских военных. При этом он подчеркнул, что они не только пройдут обучение, но также будут экипированы боеприпасами, на которые предусмотрены 16 млн евро. Первоначально мандат миссии рассчитан на два года. Сумма общих расходов, запланированная на этот период, составит 106,7 млн евро.

Функционер ЕС сообщил также, что в ЕС идет работа над возможными оперативными сценариями для создаваемых общих сил быстрого развертывания.

"Разработка двух сценариев развертывания уже завершена, и они переданы государствам-членам", - сказал европейский чиновник, отметив, что главы оборонных ведомств обменяются мнениями о ходе подготовки этих специальных сил ЕС численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые предусмотрены "Стратегическим компасом укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", принятым в марте текущего года.

Первый из уже подготовленных сценариев предусматривает "начальную фазу операции по стабилизации обстановки" в кризисной ситуации, а второй - "операцию по спасению и эвакуации европейских граждан".

"В дальнейшем будут еще и другие сценарии - в начале следующего года", - продолжил источник. По его словам, чтобы силы быстрого развертывания ЕС были полностью готовы к 2025 году, необходимо также проводить учения на местности, первые из которых пройдут при испанском председательстве в Совете ЕС во второй половине 2023 года.

Важной составной частью совещания министров обороны стран ЕС должны стать оборонные возможности Евросоюза. Военная помощь ЕС Украине отразилась на оборонных запасах стран сообщества, и нужно исправлять эту ситуацию, заявил собеседник представителей СМИ.

"Мы поставили много военного оснащения Украине, а это означает, что наши собственные запасы сегодня уменьшились. В связи с этим мы понимаем, что нам нужно усиливать наши критически важные оборонные возможности", - пояснил европейский чиновник.

Учитывая это, продолжил источник, государства-члены, опираясь на "Стратегический компас укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", намерены проводить "ежегодные министерские совещания по теме усиления европейских оборонных возможностей". "Первое совещание состоится во вторник, 15 ноября, и оно будет составной частью заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны", - сообщил он.

По его словам, страны Евросоюза увеличивают расходы в области обороны и важно, "чтобы государства-члены ЕС сплоченно работали над оборонным потенциалом".

Накануне после совещания глав МИД руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что в целом военная помощь Евросоюза и государств-членов Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, которая составляет 3,1 млрд евро.

Встреча глав оборонных ведомств стран ЕС завершится рабочим обедом с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В начале этого мероприятия с министрами обороны Евросоюза соединится по видеосвязи украинский министр обороны Алексей Резников. После его сообщения состоится обмен мнениями о ситуации на Украине и видах и масштабе дальнейшей военной помощи Киеву, сообщил европейский дипломатический источник.