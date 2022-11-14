Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

Двое военнослужащих сирийской армии погибли

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Двое сирийских военнослужащих погибли и трое ранены в результате ударов ВВС Израиля в провинции Хомс, сообщили в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"13 ноября 2022 г. с 18:30 до 18:35 группой тактических истребителей F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесен авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе военного аэродрома "Шайрат" на территории провинции Хомс", - говорится в сообщении.

В ЦПВС добавили, что силам ПВО Сирии удалось сбить три ракеты.