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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-4" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, сообщило во вторник Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" был направлен на возвращение в атмосферу 15 ноября в 07:21 по пекинскому времени (в 02:21 по Москве)" "", - говорится в сообщении управления.

Корабль отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" 9 июля. Всего корабль находился в составе орбитальной группировки станции шесть месяцев.

По данным CMSA, "большая часть космического аппарата распалась на части и уничтожилась, при этом небольшое количество обломков упало в южной части Тихого океана по рассчитанной безопасной траектории".

Китайский "грузовик" стартовал к станции 9 мая этого года и пристыковался к ней 10 мая. Он доставил около 6 тонн полезных грузов, в том числе, припасы для экипажа миссии "Шэньчжоу-14", который прибыл на станцию в июне и покинет её в конце этого года.

В управлении подчеркнули, что после расстыковки специалисты провели ряд испытаний космических технологий, необходимых для будущего орбитального строительства и управления космической станцией.

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14". В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.

Китай Тяньчжоу-4
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