Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Датское агентство геоданных (Danish Geodata Agency) предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Как отмечается в сообщении компании, до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением (Danish Maritime Authority).

11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с 5 морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода. Одновременно с этим Датское морское управление предоставило для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ.

После получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями, отмечает компания-оператор.

Как сообщалось, разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не начал работу из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

В исключительной экономической зоне Швеции зафрахтованное Nord Stream AG судно провело первоначальные исследования в период с 27 октября.

"По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м", - писала компания по итогам инспекции повреждений в шведских водах.