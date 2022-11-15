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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Военные США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с материалами для создания ракетного топлива

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Корабли США остановили в Оманском заливе направлявшееся из Ирана в Йемен судно и в ходе обыска на его борту обнаружили 70 тонн спрятанного перхлората аммония - компонента топлива для боевых ракет, сообщает Associated Press (AP).

"Этот тип груза - столь массивное количество взрывчатого материала - вызвало серьезное беспокойство, потому что он способствовал дестабилизации ситуации", - сказал AP представитель пятого флота ВМС США капитан Тимоти Хоукинс.

Количество найденного перхлората аммония оказалось достаточным для топлива, которым можно было заправить более десятка ракет средней дальности - оружия, которое активно используют повстанцы в ходе конфликта в Йемене.

Операция по перехвату судна прошла 8 ноября, в ней участвовали корабль Береговой охраны США John Scheuerman и эсминец The Sullivans. Впоследствии американские военные затопили судно с основной частью груза, а четырех задержанных моряков передали официальным властям Йемена.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

В октябре, несмотря на все дипломатические усилия, истек срок действия очередного перемирия в Йемене: оно держалось шесть месяцев и стало самым длительным за время конфликта. Всего за время боевых действий в Йемене погибли примерно 150 тыс. человек, из них - свыше 14,5 тыс. гражданских лиц.

США Иран Йемен Оманский залив
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