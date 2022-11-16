Российский МИД призвал Польшу прекратить антироссийские спекуляции

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На Смоленскую площадь в среду вызывали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского и ему указали, что Москва "ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций" в связи с этим инцидентом с падением в Польше двух ракет.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

"Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей. Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу", - отметила Захарова.

Она напомнила, что "все исчерпывающие разъяснения о непричастности к нему наших Вооруженных сил были оперативно даны Минобороны РФ".

"Ознакомили Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа", - добавила она.

МИД призвал Варшаву не ввязываться в "провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные".

15 ноября в польском селе Пшеводув близ украинской границы произошел инцидент с ракетой. 15 и 16 ноября Минобороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а обломки не имеют отношения к российским средствам поражения. Затем ведомство уточнило, что обломки на фотографии с места инцидента - элементы ракеты украинской системы ПВО С-300.