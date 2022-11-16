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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Президент Польши заявил, что у ракеты в Пшеводуве взорвалось топливо, а не боевая часть

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда сообщил в среду польским журналистам, что взрыв ракеты, упавшей накануне в населенном пункте Пшеводув, был вызван детонацией находящегося в ней топлива.

"Классического взрыва боевой части снаряда в Пшеводуве не произошло. Вероятнее всего, в ракете сдетонировало топливо", - сказал он, отметив, что сейчас на месте происшествия работают польские и американские эксперты.

В миреПрезидент Польши допустил, что на востоке страны упала ракета украинской ПВОЧитать подробнее

Дуда допустил, что на востоке страны упала ракета украинской ПВО.

"Очень правдоподобно, что это была ракета украинской ПВО. У нас нет свидетельств того, что пуск ракеты совершила Россия", - сказал он по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

"Ничего не указывает на то, что подобное повторится. Сейчас можно сказать, что произошедшее носит единичный характер", - отметил Дуда, подчеркнув, что "ничего не свидетельствует о том, что это была преднамеренная атака на Польшу".

Он сообщил, что расследование продолжается, и выразил надежду, что ситуация скоро окончательно прояснится.

Польша Пшеводув Анджей Дуда
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