Что случилось этой ночью: вторник, 22 ноября

Выводы экспертов МАГАТЭ об обстреле ЗАЭС, поставка улучшенных ракет Brimstone Украине, новые данные о жертвах землетрясения на Яве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МАГАТЭ не выявило прямых ядерных угроз после недавних обстрелов ЗАЭС. Эксперты агентства подтвердили, что, несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование не затронуто и непосредственных угроз ядерной безопасности нет.

- Великобритания поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением. Дальность полета усовершенствованной ракеты вдвое превышает предыдущий вариант, поставленный около полугода назад.

- Число жертв мощного землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162 человек. Более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центры.

- Землетрясение магнитудой 7 произошло на Соломоновых островах. Геологическая служба США объявила для Соломоновых островов угрозу цунами. Угроза цунами российскому Дальнему Востоку, по данным Сахалингидрометслужбы, отсутствует.

- В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн. В ходе совместной операции эстонской полиции и ФБР США в Таллинне были задержаны граждане Эстонии 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. США ходатайствуют об аресте подозреваемых на время следствия и их выдаче.