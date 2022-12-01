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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

В США увидели угрозу для нацбезопасности в прокладке интернет-кабеля между Штатами и Кубой

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по оценке иностранного участия в телекоммуникационном секторе в США (известен также под названием "Группа Телеком") при министерстве юстиции рекомендовал Федеральной телекоммуникационной комиссии отклонить идею прокладки подводного интернет-кабеля между США и Кубой.

По данным американской прессы, участники "Группы Телеком" считают, что эта идея порождает обеспокоенность, связанную с национальной безопасностью, поскольку на территории Кубы базовая станция и системы распределения будут находиться в ведении государственной телекоммуникационной компании ЭТЕКСА.

В связи с этим в "Группе Телеком" считают, что Куба сможет получать доступ к американским конфиденциальным данным, которые могли бы проходить и по этому кабелю тоже.

В настоящее время Федеральная телекоммуникационная комиссия изучает полученные рекомендации.

Система подводных кабелей передачи данных ARCOS-1 соединяет США с 14 странами Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Планировалось расширение системы через подключение к ней базовой станции в Кохимаре (предместье Гаваны).

В настоящее время Куба подключена к интернету через низкоскоростной подводный кабель ALBA-1, который связывает страну с Венесуэлой.

США Куба
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