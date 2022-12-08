Москалькова отметила роль российских спецслужб в обмене Бута и Грайнер

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы сыграли главную роль в переговорах по обмену осужденного в США российского гражданина Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Главная заслуга вот в этих всех переговорных процессах, связанных с обменом на Грайнер, она, конечно, принадлежит нашим известным спецслужбам", - сказала она.

"Конечно, главная заслуга принадлежит и президенту, который ставил этот вопрос перед американской стороной, - продолжила Москалькова. - И нашему МИД, лично Сергею Викторовичу Лаврову, который много раз на разных площадках и в разных форматах поднимал вопрос об освобождении Виктора Анатольевича Бута".

Она поблагодарила консульские службы, которые "давали возможность убедиться, что наши усилия по изменению условий содержания, оказания ему медицинской помощи, передачи лекарств и вещей - это все срабатывало".

"Потому что консул очень внимательно следил за ситуацией, связанной с условиями и порядком содержания Бута и постоянно информировал о происходящем", - отметила Москалькова.

Сама она как омбудсмен обращалась по этим вопросам в международные органы неоднократно, в том числе к американским государственным органам.

"Будем радоваться за семью Виктора Анатольевича и ждать встречи с ним, когда он немного отдышится и сможет нам рассказать детали, связанные с его содержанием на американской стороне. И детали обмена с Грайнер", - добавила Москалькова.

Бут в США отбывал срок по обвинению в попытке продать колумбийским повстанцам оружие, которое потенциально могло быть использовано против американцев. Москва давно добивалась его освобождения. 8 декабря его обменяли в Абу-Даби на осужденную в России по делу о наркотиках баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее сообщалось, что обсуждается его обмен на Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал, что Уилан остается в мордовской колонии, где отбывает срок, но спецслужбы продолжают переговоры о его освобождении. Российские чиновники, говоря о переговорах об обмене заключенными, обычно упоминали "компетентные органы".