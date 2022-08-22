Родман, который хочет вести с РФ переговоры по Грайнер, будет действовать не от имени США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший баскетболист Деннис Родман, заявивший, что отправится в Россию, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер, сделает это не от имени американских властей, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы видели в СМИ - и только в СМИ - что Деннис Родман заявил о намерении приехать в Россию. Хочу пояснить, что он поедет не от имени администрации США", - заявил Прайс.

Он напомнил, что США выдвинули "существенное предложение" России, чтобы добиться освобождения Пола Уилана и Бриттни Грайнер. В госдепе верят, что все, что не является переговорами через уже установленные официальные каналы, только усложнит усилия по возвращению задержанных граждан США.

В субботу Родман заявил журналистам, что планирует приехать в Россию и попросить об освобождении Грайнер. Он сообщил, что получил разрешение на поездку и планирует совершить ее "на неделе". Ранее Родман неоднократно посещал КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном и, по его же словам, помог в процессе освобождения американца Кеннета Бэя, который находился в заключении в Северной Корее.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США Виктора Бута на осужденных в РФ Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.