Космонавт Федяев находится в США на подготовке к полету на Crew Dragon

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Космонавт Андрей Федяев, который в феврале отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon, в настоящее время проходит подготовку в США, сообщил "Интерфаксу" начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.

"Нормально, все по плану идет, да (в США)", - сказал Харламов, отвечая на вопрос о месте прохождения подготовки космонавта Федяева.

По его словам, Федяев скоро вернется в Россию для прохождения заключительной сессии подготовки к полету.

8 ноября в "Роскосмосе" сообщали, что полет российского космонавта Федяева на пилотируемом корабле компании SpaceX Crew Dragon-6 к МКС намечается на середину февраля 2023 года.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Франциско Рубио, и американский Crew Dragon-5, на котором на станцию в октябре прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.