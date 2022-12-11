Что произошло за день: воскресенье, 11 декабря

Разговор Путина и Эрдогана, арест по делу о взрыве самолета над Локерби в 1988 году, непогода в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили энергетические проекты, "зерновую сделку", Украину и Сирию. По данным агентства Anadolu, президент Турции предложил российскому лидеру "начать работать над экспортом различных продуктов питания через зерновой коридор".

- Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым отправится на МКС 15 февраля. Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на станцию отправятся астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

- В США арестован обвиняемый по делу о взрыве самолета над Локерби в Шотландии в 1988 году. Ливиец обвиняется в создании бомбы для подрыва лайнера. В января 2001 года по этому же делу к пожизненному сроку был приговорен другой гражданин Ливии - Абдельбассет Али аль-Меграхи. Его освободили в 2009 году из-за рака, он умер в 2012 году. В результате теракта на рейсе Pan American погибли 270 человек.

- Прокуроры выяснят причины подтопления в аэропорту "Шереметьево". Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в терминале B сработала пожарная сигнализация, после чего там залило пол.

- Москвичей предупредили о дожде, гололеде и сильном ветре. Предупреждение о непогоде объявлено до 9 утра 12 декабря.

- Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии. Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что в клубе не возражают против того, чтобы футболист провел еще год в Бразилии с женой и недавно родившимся сыном. У Фернандеса есть российское гражданство.

- Поединок за звание чемпиона UFC между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем не выявил победителя. Российский боец смешанного стиля заявил о несправедливости решения, а польский спортсмен сказал, что Анкалаев заслужил победу.