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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Доходы американцев в ноябре выросли сильнее прогнозов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы – на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателей соответственно на 0,2% и 0,3%.

В октябре доходы американцев увеличились на 0,7%, расходы – на 0,9%.

Темпы роста расходов значительно замедлились на фоне падения расходов на товары на $59,5 млрд. Однако показатель по-прежнему фиксирует положительную динамику главным образом из-за роста расходов на услуги на $79,2 млрд.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,4% в октябре. Рост индикатора в годовом выражении замедлился до минимальных с октября 2021 года 5,5% с 6,1% месяцем ранее.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,7% к ноябрю прошлого года. Рост обоих показателей замедлился по сравнению с октябрем, когда он составил 0,3% и 5% соответственно.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США
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