Лукашенко заявил о решении "многих вопросов" на уровне президентов Белоруссии и РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об окончательном согласовании "многих вопросов" на уровне глав Белоруссии и России, ранее поднятых на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

"Если кто-то думает, что мы только чай пьем, я должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы. Мы с вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш диалог минский, поскольку он был в основном по экономике", - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным во второй день неформального саммита лидеров стран СНГ во вторник в Санкт-Петербурге.

"Я благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы, правительства доработают их, уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, о чем они просили", - подчеркнул белорусский президент.