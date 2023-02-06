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Путин и Лукашенко договорились провести встречу в ближайшие месяцы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президенты и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 5 февраля провели телефонный разговор и договорились о встрече в ближайшие два месяца, сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Два президента вчера провели весьма содержательный, продолжительный телефонный разговор. Обсуждался очень широкий круг вопросов", - сказал Песков.

По его словам, обсуждались правила проведения Высшего государственного совета Союзного государства, а также других мероприятий.

"А также условились в течение пары месяцев снова провести встречу" - отметил Песков. - Путин и Лукашенко встречаются регулярно, повестка дня весьма и весьма загруженная, что требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам".

Накануне близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщал, что Лукашенко и Путин по телефону обсудили три блока вопросов сотрудничества, двусторонние отношения: обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности.

"В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - уточнили там.

"Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - говорилось в сообщении.

В последний раз президенты встречались "на полях" неформального саммита СНГ 27 декабря прошлого года в Петербурге.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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