Рикер покидает пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Посол Филип Рикер покидает пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе и оставляет дипломатическую службу с 5 января, сообщил спикер госдепа Нед Прайс на брифинге.

Как он отметил, "на протяжении более тридцати лет посол Рикер олицетворял преданность и служение департаменту и народу США, в том числе в качестве помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии и в качестве нашего поверенного в делах в нашем посольстве в Лондоне".

По его словам, работа Рикера в качестве старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс для установления мира на Южном Кавказе. "Его вклад подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах о двустороннем устойчивом мире", - заявил официальный представитель госдепа США.

Прайс добавил, что с момента назначения Рикера на пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе в августе 2022 года "всегда предполагалось и ожидалось, что он будет занимать эту должность на краткосрочной основе - до конца года".

По его словам, "уход Рикера никоим образом не подрывает приверженность Вашингтона обеспечению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для Южного Кавказа".

Прайс заверил, что США продолжают взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией и поиска решения нерешенных вопросов.