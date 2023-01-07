Иран сократил поставки газа в Турцию на 70% из-за проблем в ГТС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Поставки иранского газа в Турцию с 1 января 2023 года сократились на 70% по отношению к плану из-за неисправности в иранской газотранспортной системе (ГТС), сообщает турецкая государственная компания Botas.

В сообщении отмечается, что иранская сторона работает над скорейшим решением проблемы.

Botas заверяет, что предпринял все меры для предотвращения неблагоприятного эффекта на газоснабжение страны в зимний период и дополнительные потребности будут покрыты за счет подземных хранилищ.

Иранский газ обеспечивает более 15% газового баланса Турции.