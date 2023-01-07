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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Власти Пакистана освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пакистанские власти освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана, в том числе почти 100 детей, сообщает посольство Афганистана в Пакистане.

"Сегодня, в субботу в результате усилий посольства Афганистана в Исламабаде и Генерального консульства страны в Карачи из тюрем были освобождены 524 афганца, в том числе 54 женщины и 97 детей", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что все расходы на транспорт, питание и одежду заключенных оплачивает посольство и консульство Афганистана.

Афганистан Пакистан
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