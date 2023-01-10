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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Власти Пакистана освободили из тюрем более 300 афганцев, включая 71 ребенка

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более 300 афганцев освободили из тюрьмы Хайдарабада в пакистанской провинции Синд, сообщил во вторник в твиттер помощник директора по связям с общественностью МИД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Хафиз Зия Ахмад.

По его словам, среди освобожденных афганских заключенных 63 женщины и 71 ребенок.

Кроме того, на минувшей неделе пакистанские власти освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана, в том числе почти 100 детей.

"Из тюрем в Карачи освободили 524 афганца, в том числе 54 женщины и 97 детей", - говорилось в сообщении посольства Афганистана в Исламабаде.

Отмечается, что все расходы на транспорт, питание и одежду заключенных оплачивает посольство и консульство Афганистана.

Пакистан Афганистан
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