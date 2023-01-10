Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Всемирный экономический форум в Давосе примет рекордное число участников

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Всемирный экономический форум в Давосе в этом году соберет рекордное число участников, сообщило агентство ЭФЭ во вторник.

Всего в форуме примут участие 2,7 тыс. представителей руководства многих стран мира, в частности испанский премьер Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Центральное место в обсуждениях будут занимать экономические проблемы современного мира, поэтому на встрече будут присутствовать министры экономики и финансов ряда стран мира, а также порядка 20 управляющих центральными банками.

В течение недели дискуссий участники форума также уделят отдельное внимание гендерному и расовому равенству и региональным различиям.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.

Давос Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Белоруссии отказались помиловать россиянку Сапегу

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Польша попросила США оказать давление на Германию по проблеме военных репараций

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });