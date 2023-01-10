Всемирный экономический форум в Давосе примет рекордное число участников

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Всемирный экономический форум в Давосе в этом году соберет рекордное число участников, сообщило агентство ЭФЭ во вторник.

Всего в форуме примут участие 2,7 тыс. представителей руководства многих стран мира, в частности испанский премьер Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Центральное место в обсуждениях будут занимать экономические проблемы современного мира, поэтому на встрече будут присутствовать министры экономики и финансов ряда стран мира, а также порядка 20 управляющих центральными банками.

В течение недели дискуссий участники форума также уделят отдельное внимание гендерному и расовому равенству и региональным различиям.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.