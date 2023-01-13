Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

Поставки казахстанской нефти в Германию, переговоры омбудсменов РФ и Украины, спецпрокурор по делу о секретных документах Байдена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "КазТрансОйл" получила подтверждение Минэнерго РФ на транспортировку казахстанской нефти по системе "Транснефти". В I квартале 2023 года Казахстан поставит 300 тыс. тонн нефти в Германию.

- Гендиректор МАГАТЭ намерен договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины. По словам источников The Wall Street Journal, Рафаэль Гросси надеется получить соответствующее согласие украинских властей во время визита на Украину на следующей неделе.

- Омбудсмены РФ и Украины обсудили поиск гражданских лиц и воссоединение семей. Это уже третий раут переговоров Татьяны Москальковой с Дмитрием Лубинцом в Анкаре.

- Дело о секретных документах Джо Байдена будет расследовать спецпрокурор Роберт Хёр. О его назначении объявил генпрокурор США Меррик Гарланд. Американский президент выразил готовность сотрудничать со спецпрокурором.

- На смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B "не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний".