Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

Поставки казахстанской нефти в Германию, переговоры омбудсменов РФ и Украины, спецпрокурор по делу о секретных документах Байдена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "КазТрансОйл" получила подтверждение Минэнерго РФ на транспортировку казахстанской нефти по системе "Транснефти". В I квартале 2023 года Казахстан поставит 300 тыс. тонн нефти в Германию.

- Гендиректор МАГАТЭ намерен договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины. По словам источников The Wall Street Journal, Рафаэль Гросси надеется получить соответствующее согласие украинских властей во время визита на Украину на следующей неделе.

- Омбудсмены РФ и Украины обсудили поиск гражданских лиц и воссоединение семей. Это уже третий раут переговоров Татьяны Москальковой с Дмитрием Лубинцом в Анкаре.

- Дело о секретных документах Джо Байдена будет расследовать спецпрокурор Роберт Хёр. О его назначении объявил генпрокурор США Меррик Гарланд. Американский президент выразил готовность сотрудничать со спецпрокурором.

- На смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B "не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нацразведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО

МАГАТЭ намерено договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины

МАГАТЭ намерено договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины

Омбудсмены РФ и Украины обсудили поиск гражданских лиц и воссоединение семей

Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

На севере Швеции нашли крупнейшие в регионе залежи редкоземельных металлов

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Банк Англии полностью продал госбумаги, экстренно приобретенные осенью 2022 года

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });