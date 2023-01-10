Шойгу назвал ядерный щит главным гарантом суверенитета и территориальной целостности РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия будет развивать стратегические ядерные силы, это главный гарант ее суверенитета, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По официальным данным, в составе российской ядерной триады - Ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы.

"Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств", - заявил министр.

"Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны были подведены итоги деятельности Вооруженных сил за 2022 год. "С учетом опыта специальной военной операции Верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач. Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей", - сказал Шойгу.

"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - заявил министр.

Шойгу поблагодарил всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры.