Представители США и Кубы провели консультации по вопросам борьбы с преступностью

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Официальные представители США и Кубы 18-19 января в рамках Диалога между правоохранительными органами двух стран провели встречу в Гаване и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении говорится, что эта встреча стала первой с 2018 года. В период с 2015 по 2018 год США и Куба в рамках диалога провели четыре встречи.

"Участие в этих переговорах подчеркивает нашу приверженность продолжению конструктивных дискуссий с правительством Кубы, где это уместно, для продвижения интересов США", - подчеркнул госдеп.

В частности, они "укрепляют способность Соединенных Штатов бороться с преступными субъектами путем расширения сотрудничества по целому ряду вопросов правоприменения, включая торговлю людьми, наркотики и другие уголовные дела"

"Усиление координации правоохранительных органов отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов и кубинского народа", - утверждается в сообщении.