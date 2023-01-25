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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Что случилось этой ночью: среда, 25 января

Возможная передача Украине танков Leopard 2 и M1 Abrams, затонувшее у берегов Южной Кореи судно и карантин в Пхеньяне

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По данным СМИ, Германия в среду объявит о передаче Украине танков Leopard 2, а США - танков M1 Abrams. Der Spiegel пишет, что ФРГ передаст не менее роты своих танков, а Вашингтон рассматривает возможность отправки около 30 танков.

- Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у берегов Южной Кореи. По сведениям береговой охраны, двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

- Новый посол США в Москве Линн Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января, заявил представитель госдепа Нед Прайс. Он также подтвердил недавнюю встречу Трейси с российским послом в США Анатолием Антоновым в Вашингтоне 23 января.

- Минобороны РФ сообщило о подготовке отряда "Шторм" для прорыва украинской обороны. Там заявили, что "штурмовые отряды "Шторм" предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ".

- Новый премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс принял присягу. Его предшественница Джасинда Ардерн намерена покинуть офис главы правительства 7 февраля.

- Пятидневный карантин объявлен в столице Северной Кореи. Как сообщает NK News, официальное уведомление правительства КНДР объясняет введение карантина для жителей Пхеньяна ростом числа заболеваний ОРВИ, о COVID-19 в документе не упоминается.

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