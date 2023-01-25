Минобороны РФ сообщило о подготовке отряда "Шторм" для прорыва украинской обороны

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что добровольцы штурмового отряда "Шторм" Центрального военного округа проходят тренировку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции на Украине.

"Штурмовые отряды "Шторм" предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, на полигоне со штурмовым подразделением проводятся занятия по огневой и тактической подготовке, управлению беспилотниками, военной топографии и связи.

На кадрах, распространенных в среду Минобороны, показано, как добровольцы тренируются в стрельбе из стрелкового оружия, противотанковых комплексов и бронетехники.