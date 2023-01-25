Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Крис Хипкинс Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Крис Хипкинс, избранный в воскресенье главой Лейбористкой партии Новой Зеландии, был приведен к присяге в качестве нового главы правительства страны, сообщили местные СМИ.

Он сменит на этом посту Джасинду Ардерн, которая ранее неожиданно заявила о своей отставке.

Во вторник Ардерн в последний раз выступила на публике в качестве премьер-министра, заявив, что больше всего ей будет не хватать людей, потому что они были "радостью работы".

"Благодарю вас от всего сердца за величайшую привилегию в моей жизни", - сказала она.

Как сообщают СМИ, Ардерн намерена покинуть офис главы правительства 7 февраля. Хипкинс после избрания его главой лейбористов, завил: "Я чувствую прилив энергии и энтузиазма, с нетерпением жду возможности приступить к работе".