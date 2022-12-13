Вашингтон запланировал на неделе провести переговоры с Москвой по Уилану

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о планах Вашингтона провести на этой неделе переговоры об освобождении осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

"Очередные переговоры с Россией на высоком уровне по Уилану состоятся на этой неделе", - сказал он журналистам ка брифинге.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии № 17 строгого режима.

На прошлой неделе состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер. Семья Уилана выражала разочарование в связи с тем, что Пол Уилан не был включен в обмен. По словам адвоката американца, "обсуждение вопроса о его обмене продолжается на уровне спецслужб".