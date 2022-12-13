Семья Пола Уилана надеется, что США не будут затягивать переговоры об обмене американца

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Представители властей США провели онлайн-встречу с сестрой осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" его брат.

"Представители Белого дома провели виртуальную встречу с Элизабет (сестрой Уилана). Это придало нашей семье уверенности, что освобождение Пола Уилана имеет "высший приоритет для президента", и что с этим вопросом не будут затягивать", - сказал Дэвид Уилан.

Он назвал позитивными новости о предстоящих консультациях американских властей с РФ по вопросу Уилана, которые анонсировал ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Ранее во вторник Салливан сообщил о планах Вашингтона провести на этой неделе переговоры об освобождении осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

"Очередные переговоры с Россией на высоком уровне по Уилану состоятся на этой неделе", - сказал он журналистам на брифинге.