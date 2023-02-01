Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Железнодорожная компания Узбекистана приостановили перевозки в Афганистан

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") с 1 февраля приостановило перевозки в Афганистан по причине невыполнения афганской стороной принятых обязательств по техническим работам, сообщила в среду пресс-служба компании.

"В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевают в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в Афганистан будут приостановлены с 1 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 26-30 декабря 2022 года в Термезе (город на юге Узбекистана, граничит с Афганистаном) между представителями двух стран состоялась встреча, в ходе которой был согласован план мероприятий по постепенному выполнению афганскими железнодорожниками технических работ на территории Афганистана к 1 февраля 2023 года.

Кроме того, в ходе встречи дочернего предприятия узбекской железнодорожной компании "Согдиана Транс" и администрации афганской железной дороги были взаимно согласованы перечень работ, подлежащих к выполнению, а также стоимость услуг, на основании которых договорились подписать новый контракт до 27 января текущего года.

"В целях поддержки предпринимателей, обеспечения непрерывности грузоперевозок в Афганистан и предотвращения застоя грузов первостепенной необходимости, перевозимых в Афганистан, ДП "Согдиана Транс" окажет практическую помощь в перевозке грузов в Афганистан автомобильным транспортом из логистических центров Термеза и через Термезский речной порт", - отмечается в сообщении.

Информация об открытии железной дороги будет дополняться, подчеркнули в пресс-службе.

Железная дорога "Хайратон - Мазари-Шариф", протяженностью 75 км и стоимостью $129 млн, была построена АО "Узбекские железные дороги" в 2010 году. Спустя год компания создала ДП "Согдиана транс" для эксплуатации и обслуживания этого участка.

Узбекистан Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 1 февраля

Одно из крупнейших ПХГ Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Посол РФ Антонов заявил, что США скрывают данные о работе биолабораторий на Украине

Нетаньяху заявил о переговорах с Палестиной после окончания арабо-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о переговорах с Палестиной после окончания арабо-израильского конфликта

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

В США считают, что Россия нарушила ДСНВ, заблокировав инспекции

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });