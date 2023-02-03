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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

В Душанбе заявили о росте контрабанды наркотиков из Афганистана

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Производство и контрабанда наркотиков из Афганистана растет, несмотря на заверения движения Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), которое контролирует страну с августа 2021 года, заявил на пресс-конференции в Душанбе директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

По его словам, последние два года в Таджикистане, особенно в приграничных районах, отмечается рост объема задержаний наркотиков из Афганистана. В 2021 году в Таджикистане из незаконного оборота было изъято 4 тонны 83 кг наркотиков, в 2022 году - 4 тонны 165 кг наркотиков.

Глава АКН привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), согласно которым в 2021 году площади, отведенные под посевы наркокультур в Афганистане, составляли 177 тысяч гектар, а в 2022 году - уже 233 тысяч гектар (на 56 тысяч гектар больше).

Вохидзода отметил, что на фоне увеличения объемов контрабанды наркотиков из Афганистана в Таджикистан увеличилось число задержаний граждан Афганистана в республики в связи с незаконным оборотом наркотиков. Если в 2021 году за преступления, связанные с наркотиками, в Таджикистане было задержано восемь граждан Афганистана, то в 2022 году - 19.

Всего в 2022 году в Таджикистане за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задержано 24 иностранца, в их числе - граждане Пакистана, Ирана и Киргизии. У них изъято 367 кг наркотиков.

Таджикистан Афганистан
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