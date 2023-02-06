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Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Страны Балтии и Финляндия с понедельника ввели запрет на ввоз на свою территорию российских нефтепродуктов в канистрах.

"С 6 февраля запрещено покупать, ввозить и передавать нефтепродукты, если они поступают из России", - сообщила начальник отдела запретов и ограничений в сфере социальной защиты Таможенного департамента Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус. Она уточнила, что запрет на ввоз товаров в канистре из России распространяется единообразно на все страны Балтии и Финляндию.

"В перечень запрещенных товаров должны быть также включены виды топлива, используемые для потребления в автотранспортных средствах. Подсчитано, что сегодня около 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией, помимо топлива в стандартном топливном баке автомобиля, также перевозят 10-литровую канистру с топливом".

По словам Тинкус, резидент Евросоюза имеет право покупать топливо у России в том случае, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Евросоюза. Это означает, что пассажир имеет право ввозить в Европейский Союз топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в том же транспортном средстве.

"Запрещено ввозить в Евросоюз топливо, которое было закуплено у России с помощью канистры с топливом, поскольку такой ввоз не считается удовлетворением основных потребностей, включая завершение поездки", - сказала Тинкус.

Эстония Финляндия РФ
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