Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель 12 человек в результате обрушения дома

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В общей сложности, по данным на утро пятницы, 21 человек пострадал в результате обрушения подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает Минздрав региона.

"Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин", - говорится в сообщении Минздрава региона.

Ранее о 12 погибших сообщалось со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.